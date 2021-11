75enne pestato per aver difeso una ragazza, premiato a Vicenza

VICENZA - Nel settembre del 2020 Vittorio Cingano, 75enne ingegnere in pensione, non aveva esitato un istante ad intervenire nella zona del Mercato Nuovo di Vicenza mentre un giovane di 25 anni all'interno di un parcheggio stava picchiando una ragazza che poi si scoprirà essere la fidanzata dell'aggressore.

Un gesto che gli costò un brutale pestaggio tra calci e pugni, immortalato anche in un video che fece il giro d'Italia, e che tutt'oggi gli ha lasciato i segni sul corpo. Una violenza che è finita con una condanna all'aggressore, confermata in appello, a due anni e cinque mesi di carcere. Oggi, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella sala Stucchi di Palazzo Trissino, il sindaco Francesco Rucco ha consegnato a Cingano una targa per ricordare il suo gesto. "Non sono un eroe - ha commentato il 75enne - rifarei tutto, il mio intervento non ha nulla di straordinario, la società si aspetta che ciascuno faccia il proprio dovere - ha aggiunto parafrasando un'espressione dell'ammiraglio inglese Nelson - Credo quindi che tutti noi siamo chiamati a fare il nostro dovere quando assistiamo a certe situazioni".