In 70 comparse tra cui bambini e genitori per i 70 anni del Soccorso alpino di Livinallongo

BELLUNO - La simulazione di un incidente a un impianto di risalita, con il blocco dei motori, occupanti da evacuare in sicurezza dalle cabine e riportati a terra, è stata l'evento per celebrare i 70 anni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dalla Stazione di Livinallongo (Belluno).



Realizzata in collaborazione con gli Impianti Arabba Funivie sulle telecabine di Portados, l'esercitazione-manifestazione ha coinvolto oltre 40 soccorritori del Soccorso alpino locale e 70 comparse tra cui bambini con i genitori, oltre agli spettatori distribuiti ai lati della porzione di troncone utilizzata per le manovre. Trasportati dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, i soccorritori sono stati verricellati in cima a ciascuna cabina, o le hanno raggiunte scendendo lungo le funi, per poi procedere nell'assicurare e calare a terra i passeggeri, che hanno vissuto in prima persona le fasi di un intervento di evacuazione. L'elicottero ha inoltre provveduto in autonomia al recupero di alcune persone mediante il gancio baricentrico. Oltre ai "padroni di casa" hanno preso parte all'addestramento il Soccorso alpino di Alta Badia, Alleghe-Val Fiorentina, Alta Fassa, Val Biois, Val Pettorina.