51enne veneto trovato morto in spiaggia: la tragica scoperta fatta dagli amici

Un uomo veronese di 51 anni è stato trovato senza vita giovedì scorso su una spiaggia di Zanzibar, in Tanzania. La vittima, originaria di Santo Stefano di Zimella, si trovava a Zanzibar con alcuni amici, che, preoccupati per la sua lunga assenza, hanno iniziato a cercarlo. Durante la ricerca, i compagni hanno trovato prima i suoi vestiti e il telefono, per poi fare la tragica scoperta del suo cadavere sulla riva. Al momento le cause del decesso restano ancora da chiarire.