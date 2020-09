Il 50% dei trevigiani ha votato entro le 23 di ieri

FOTO - elettore ieri a Treviso

TREVISO – Il 51,69% degli aventi diritto al voto in provincia di Treviso si sono recati ai seggi in base ai dati raccolti alle 23 di ieri. Una percentuale non edificante visto che le schede sono due (referendum e regionali) ma comunque sopra la media nazionale.



Più alti i valori nei comuni che sono chiamati a dare la loro preferenza per la costituzione del nuovo consiglio comunale e la scelta del sindaco. A Casier la percentuale di affluenza ai seggi è stata del 53,73%, a Castelfranco Veneto del 53,98, a Chiarano del 62,67 un valore che stabilisce il record provinciale di votanti. A Spresiano hanno votato ad oggi il 58,23% degli aventi diritto ed a Vidor il 61,14.%.



Fanalino di coda della provincia sull’affluenza ai seggi resta Fregona con il 45,28%, un dato che comunque surclassa ampiamente i valori nazionali visto che ieri alle 23 in Italia aveva votato il 39,38% degli aventi diritto. A livello regionale invece è stato raggiunto il 51,04%.



Oggi si potrà andare a votare dalle 7 alle 15 mentre per quanto concerne lo spoglio delle schede elettorali si procederà già questo pomeriggio, subito dopo la chiusura delle sezioni di voto, per referendum e regionali. Domani alle 9 invece inizierà lo spoglio delle schede comunali nei cinque comuni della Marca chiamati a eleggere consiglio comunale e sindaco.