5 settembre, apre la nuova farmacia comunale di Costa

VITTORIO VENETO – Stanno prendendo forma gli interni della nuova farmacia comunale di Costa che avrà sede al piano terra del Victoria. Dopo anni, la farmacia avrà così una nuova casa di proprietà, lasciando la sua storica sede di via Forlanini dove era in affitto. Il taglio del nastro è stato fissato per il 5 settembre, quindi da lunedì 7 l’apertura al pubblico.

«Siamo alle fasi di finitura – fa il punto Roberto Biz amministratore unico della Vittorio Veneto Servizi la partecipata del Comune titolare delle tre farmacie comunali -. Stiamo installando l’arredo».

Nei giorni scorsi, la società ha trasferito al Comune 356mila euro di dividendi, a cui si sommano i 30mila euro già erogati nei mesi scorsi durante il lockdown per far fronte ai buoni pasto per le famiglie in difficoltà. «Ritengo che da sempre la Vittorio Veneto Servizi sia una cassaforte della nostra città in termini di risorse – afferma Biz - ed è corretto che la società si prodighi per realizzare utili e profitti da mettere a disposizione della cittadinanza ed il bene comune».