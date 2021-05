Il 5 e 6 giugno vaccinazioni in camper per gli over60 trevigiani

TREVISO - Sabato 5 e domenica 6 giugno il camper del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss2 arriva nelle piazze cittadine di Treviso, Montebelluna, Castelfranco, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, per la vaccinazione contro il Covid-19 rivolta ai sessantenni.



L'iniziativa vaccinale è rivolta agli over 60, residenti in provincia di Treviso, cui non sia ancora stata somministrata la prima dose. Per questa modalità non è necessario prenotarsi: per essere vaccinati basterà recarsi in una delle piazze in cui sosterà il camper con tessera sanitaria, scheda di anamnesi e consenso compilati (questi ultimi due scaricabili dal sito dell’Ulss 2).



A bordo del camper saranno presenti: un medico, un'infermiera e un’assistente sanitaria. A disposizione ci sarà unicamente il vaccino della Johnson&Johnson, per il quale è prevista la somministrazione in unica dose. Non potrà essere somministrato altro tipo di vaccino e non si potranno effettuare prenotazioni presso i Centri vaccinali territoriali.

A supporto dell'iniziativa è stata richiesta la presenza dei volontari della Protezione civile.



Il tour del Camper sarà l’occasione per somministrare il vaccino Johnson&Johnson agli over 60 ma, anche, un momento di confronto e informazione con i cittadini ancora dubbiosi o che hanno la necessità di chiedere informazioni sulla vaccinazione, sull’efficacia e sicurezza dei vaccini attualmente in uso.



Ecco il calendario delle vaccinazioni nei sei Comuni:

Treviso: sabato 5 giugno dalle 8.00 alle 12.00 in piazza Duomo;



Montebelluna: sabato 5 giugno dalle 13.30 alle 16,00 in piazza Municipio;



Castelfranco: sabato 5 giugno dalle 17,00 alle 20,00 in piazza Giorgione;



Oderzo: domenica 6 giugno dalle 9.00 alle 12.00 in piazza Maggiore;



Conegliano: domenica 6 giugno dalle 13.30 alle 16,00 alla base Scalinata Alpini;



Vittorio Veneto: domenica 6 giugno dalle 17,00 alle 20,00 in piazza del Popolo