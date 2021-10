4passi diventa il festival diffuso dell'economia sostenibile nel cuore di Treviso

L'istallazione di Varvara Grankova

TREVISO - Tre giorni per approfondire il tema delle “Città e Comunità sostenibili”, attraverso incontri, convegni, spettacoli, ma anche visite guidate e momenti di condivisione. Fiera 4passi diventa un festival diffuso e sbarca nel centro storico di Treviso dal 22 al 24 ottobre.



L’edizione 2021 di 4passi, uno degli eventi più importanti a livello nazionale nel panorama dell’economia sostenibile e solidale, mette quindi al centro della riflessione i centri urbani, luoghi in cui si sviluppano nuove idee, scambi, cultura e socialità e dove si fronteggiano molte delle sfide del futuro, da quelle ambientali a quelle economiche, in un’ottica di inclusione e accessibilità. Come affrontare un tema tanto complesso? Con un calendario di appuntamenti che ruota attorno a tre filoni di proposte: convegni, presentazioni e spettacoli; i percorsi guidati nel centro storico di Treviso e una full immersion nella moda sostenibile.



Davvero denso di appuntamenti il calendario degli eventi, alcuni organizzati con la collaborazione di CombinAzioni Festival, in partenza venerdì 22 ottobre con quattro eventi in programma tra cui Un viaggio nella sostenibilità in architettura, lectio di Benno Albrecht, rettore Iuav alle ore 18.30 a San Gaetano. Nel pomeriggio ben quattro gli incontri tra cui: Appunti di viaggio in Italia – Città e comunità solidali e Annachiara Sarto – Essere cittadini del mondo, rispettivamente alle ore 15 e alle 18 nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi e Alfabeto per la comunicazione etica post pandemia con l’esperto di comunicazione pubblica Luca Montani, rispettivamente alle 16 e alle 18.30 all’ex chiesa di San Gregorio Magno.



Domenica mattina alle 11 il pluripremiato attore e narratore torna sul palco dell’Auditorium Stefanini con lo spettacolo per bambini Topo Federico. Quasi in contemporanea, alle 11.30, all’ex chiesa di San Gregorio Magno si svolgerà Economia sostenibile e solidale, strategie e innovazioni a confronto, dialogo tra Altromercato, Banca Etica e Ecor NaturaSì. Diversi i laboratori per bambini in programma la domenica, sia al mattino che al pomeriggio, in piazza Borsa: Il vestito dell’avvenire e La fabbrica di cioccolato, entrambi ripetuti per quattro volte nel corso della giornata.



Passando ai percorsi guidati, si tratta di una serie di visite del territorio: dalle passeggiate nel centro storico alla scoperta di botteghe storiche e affreschi ai percorsi dedicati a bambini e ragazzi, dagli itinerari naturalistici a quelli sulle tracce dei più fragili.



Infine, il focus sul mondo della moda sostenibile, che avrà un suo polo dedicato presso la Camera di Commercio Treviso-Belluno, permetterà di scoprire le più importanti realtà di questo settore del commercio equo e solidale, nuove start-up e progetti innovativi. Oltre alla presenza di una selezione di espositori di slow fashion, due gli appuntamenti sul tema in programma sabato: il convegno Una “nuova” moda alle ore 11 e uno swap party, con scambio di vestiti, in collaborazione con l’associazione Agorà alle ore 15. Domenica invece sarà la volta di una sfilata di moda etica.



E sempre sul tema della moda sostenibile si inserisce una delle novità di quest’anno: la residenza d’artista di Varvara Grankova, sostenuta da Contarina in collaborazione con Arte Laguna Prize, che creerà un’installazione site-specific sotto uno dei luoghi simbolo del capoluogo, la Loggia dei Trecento, e che diventerà il vessillo della manifestazione.

Programma completo su www.4passi.org