40 enne trovata morta in laguna, oggi l'esame del medico legale

VENZIA - La conferma ufficiale che Elena Leonardi, la 40enne originaria di Marostica e residente a Venezia, il cui cadavere è stato ripescato ieri in acqua a Venezia, sia morta per annegamento, arriverà in giornata, quando il medico legale eseguirà un'altra ispezione cadaverica. A seconda del riscontro che si otterrà, il pm deciderà se far eseguire o meno l'autopsia. Il corpo della 40enne è stato trovato nella darsena della marina turistica dell'isola della Certosa, nella Laguna nord.