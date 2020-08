40 anni dalla morte di Francesco Basaglia, l'uomo che restituì dignità ai malati

A 40 anni dalla prematura morte di Franco Basaglia, il 29 agosto 1980, il problema del disagio mentale e l'approccio rivoluzionario che lo psichiatra veneziano adottò, a causa del Covid-19 prepotentemente ridiventa centrale. Vuoi per la Legge 180 che chiuse i manicomi, o perché l'obiettivo di Basaglia per certi aspetti è stato raggiunto, o perché come dice Franco Rotelli "la nuova generazione non ha visto i manicomi dunque non conosce la spinta a togliere di mezzo quella scandalosa situazione", sembrava che la rivoluzione sul concetto e la terapia della follia si fosse esaurita.

Invece tra tanti ambiti scompaginati dal Coronavirus c'è quello psichiatrico, dunque il tema "del medico che si deve occupare del benessere dell'uomo, la priorità 'prima l'uomo e poi il malato'", inquadrato in una comunità - ricorda un altro basagliano di quegli anni, Augusto Debernardi - è riportato nell'agone del dibattito. A incaricarsene è l'ultimo direttore di ruolo del Dipartimento di salute mentale in città, Roberto Mezzina. Bisogna misurare l'impatto della pandemia su utenti, famiglie e servizi: "Con il Covid dobbiamo fare uno sforzo per potenziare i legami sociali - spiega - I nostri servizi sul territorio vanno integrati con tutto il terzo settore per dare risposte globali e perché ci sia una risposta insieme con la medicina"."Un uomo che ha agito con urgenza e visionarietà", è il ricordo di Basaglia di Peppe Dell'Acqua.