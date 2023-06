Sei persone, fra cui quattro bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in un parco di Annecy, nella regione francese dell'Alta Savoia. Fonti di polizia citate da Le Figaro, riferiscono che l'uomo ha attaccato dei bambini in un parco vicino al lago di Annecy. Tre dei feriti sono in pericolo di vita.



La premier francese, Elisabeth Borne, si recherà oggi a Annecy. A darne notizia è Bfmtv citando Matignon.