4 amiche all’avventura con un ostello itinerante: "Un duro lavoro, ma ora tutto prenotato”

“Vogliamo viaggiare e portare con noi altre persone”. Questo era l’obiettivo 4 giovani ragazze partite 4 anni fa, nel momento della pandemia, da un vecchio autobus a due piani del 1976. Il mezzo è stato poi ristrutturato, prendendo il nome di “la Karavana”, diventando un ostello itinerante con il quale sono riuscite a unire il divertimento al lavoro.

“L’obiettivo era di viaggiare e portare altre persone con noi nelle nostre avventure”, ha scritto una delle ideatrici, per Business Insider, ricordando come non sia stato comunque tutto rose e fiori.

I primi problemi sono emersi durante i preparativi quando la ristrutturazione dell’autobus ha richiesto più soldi del previsto. Il primo anno inoltre hanno dovuto annullare più viaggi, a causa della scarsa adesione.

Tuttavia, una volta superati questi ostacoli, il progetto ha preso il via e il secondo anno era già tutto prenotato, “Riuscivamo a malapena a crederci: il duro lavoro aveva ripagato”.

“A ripensare alle esperienze passate ci viene da sorridere. Sono successe tante cose, abbiamo imparato tanto e conosciuto persone bellissime”.

Prossime destinazione Islanda, un progetto impegnativo quanto stimolante, “Lo facciamo perché siamo legate dalla passione di mostrare agli altri i posti che riteniamo speciali, ecco ciò che ci unisce. Non è una questione di soldi, ma di esperienze”.

Foto: Instagram lakaravana