3.982 positivi in provincia di Treviso, ancora prima in Veneto

TREVISO – Come ogni martedì Azienda zero ha fornito tutti i dati sulla situazione pandemica in Veneto. Nuovamente il pole position c’è la provincia di Treviso con il maggior numero di positivi vale a dire 3.982. Segue Padova con 3.486 casi, Vicenza con 3.430, Venezia con 2.896, Verona con 2.864, Belluno con 1.369 e Rovigo con 390.

Attualmente in Veneto si contano 88 ricoverati in terapia intensiva e 749 in altri reparti, per covid. Il 51% dei contagiati in Veneto sono donne mentre da punto di vista anagrafico i più colpiti sono coloro che hanno dai 45 ai 64 anni, fascia d’età che rappresenta il 32,35% dei contagiati.



Tra i ricoverati il 57% sono uomini mentre dal punto di vista anagrafico si trovano in ospedale in prevalenza, con una percentuale del 42,73% persone che vanno dai 65 agli 84 anni, seguono con il 27,93% coloro che hanno dai 45 ai 64 anni, quindi gli ultra 85enni incidono per il 21,30%, mentre coloro che hanno dai 25 ai 44 anni rappresentano il 6,57 dei ricoverati ed in fine chi ha dai 25 anni in giù è l’1,47% dei pazienti ospedalieri.



Quanto ai decessi che nella prima ondata di covid vedeva significativamente prevalere gli uomini pare che in questa fase il rapporto tra i generi si stia equiparando visto che il 51% dei deceduti è maschio. Quanto all’età il 50,83% delle morti si registra tra coloro che hanno più di 85 anni, il 44,07% fra chi ha fino a 65 anni.



I casi totali di positività hanno raggiunto quota 46.472 con un incremento nell’ultima settimana (dal 19 al 15 ottobre) di 9.370 positivi. Attualmente i positivi in Veneto sono 19.126 (+8929 nell’ultima settimana). Quanto alle guarigioni totali la quota è 25.014 con un incremento di +364 persone nell’ultima settimana che invece per quanto concerne i decessi registra una crescita di +77 casi portando così a 2.332 i morti complessivi, per covid, nella nostra regione.