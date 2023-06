In 380 tra i 6 e i 19 anni per il Triathlon Kids e il Minitriathlon di Revine Lago

REVINE - Saranno 380 i piccoli triatleti pronti a sfidarsi domenica 2 luglio sulle acque del lago di Santa Maria e sulle strade di Revine Lago per il Triathlon Kids e il Minitriathlon organizzati da Silca Ultralite Vittorio Veneto. Sale dunque l’attesa per il grande evento dedicato alla multidisciplina e che vedrà al via atleti dai 6 ai 19 anni, in rappresentanza di 38 società, provenienti dal Veneto e anche da tutto il Nord-Est. Un importante impegno per la società guidata dal presidente Aldo Zanetti, sempre in prima linea non solo per grandi eventi internazionali (come gli Europei di Duathlon e la Europe Triathlon Cup andati in scena tra marzo e maggio a Caorle), ma anche per eventi e manifestazioni che promuovono lo sport (in particolare triathlon e atletica) tra i giovani e i giovanissimi. Il Triathlon Kids di Revine sarà valevole per la Coppa Veneto Kids.

Ci saranno una trentina di junior, tra cui la friulana Martina Mcdowell (Cus Udine), terza nella Europe Triathlon Junior Cup di Izvorani, in Romania a metà giugno e Giovanni Aruffo (Leosport), nella top ten nella medesima gara. Importante la rappresentanza della società Silca Ultralite,che vedrà in gara undici atleti dagli esordienti agli junior. A guidare “idealmente” la spedizione, Rebecca Gava, la quindicenne di Carpesica di Vittorio Veneto che il 22 aprile ha conquistato l’argento ai campionati italiani di duathlon, nella categoria Youth A e Giulia Secchi Youth B, diciassettenne di Cozzuolo, che ha conquistato il 3° posto a Montesilvano (PS) in Coppa Italia. “Anche quest’anno ci confermiamo con buoni numeri, che significano la voglia e anche la necessità per i nostri giovani di trovare gare a loro dedicate, dove gareggiare divertendosi - commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - a Revine avremo un’intera giornata di gare dedicate a chi già ha calcato palcoscenici nazionali e internazionali, ma anche a chi proverà per la prima volta il triathlon, una specialità bellissima, molto stimolante per i ragazzini, anche più piccoli, che insegna ad usare, oltre alle gambe anche la testa, in particolare in zona cambio, quando si devono effettuare le transizioni.

Insomma, una vera e propria scuola di vita”. Il programma di domenica 2 luglio prevede lo start della prima gara alle ore 11.30 e vedrà nuotare per 400 metri, correre in bici per 10 km (4 giri) e correre a piedi per 2,5 km (2 giri) gli Junior e le Junior. Alle 12.00 sarà la volta delle Youth B, seguite alle 12.30 dai pari categoria maschili. Alle 13.00 si tufferanno in acqua le Youth A e alle 13.30 gli Youth A. Per Youth A e B le distanze di gara saranno 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 2 km a piedi. Alle 14.30 il via della gara delle Ragazze, alle 14.35 quella dei Ragazzi (200 metri a nuoto, 3 km in bici e 1 km a piedi), alle 15.15 sarà la volta delle Esordienti, seguite alle 15.18 dagli Esordienti (50 metri a nuoto, 1,5 km di ciclismo, 500 metri a piedi), alle 16.00 si tufferanno i Cuccioli e le Cucciole (50 metri a nuoto, 500 metri in bici e 250 metri a piedi). Infine la manifestazione si chiuderà con l’ultima gara, alle 16.30, quella riservata ai più piccolini, di 6 e 7 anni, i Minicuccioli, che affronteranno 25 metri a nuoto, 250 metri in bici e 100 metri di corsa.