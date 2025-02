36enne italiano travolto da un’onda mentre è in vacanza con gli amici: trovato un corpo in mare

Tragico incidente durante la vacanza con gli amici: un turista italiano di 36 anni sarebbe morto dopo essere stato travolto da un'onda anomala a Porto, in Portogallo. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, mentre l’uomo, originario di Nesso (Como), si trovava in vacanza con due amici.



Dopo due giorni di ricerche è stato recuperato un corpo che, sebbene non ancora identificato ufficialmente, si ritiene appartenga al 36enne. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava passeggiando sul molo di Foz do Douro insieme ai suoi amici. Improvvisamente, un’onda anomala lo ha colpito mentre si trovava su uno scoglio, trascinandolo in mare. Il turista è scomparso tra le acque senza più riemergere.



Gli amici e i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, dando il via a intense operazioni di ricerca. Purtroppo, l’attesa si è conclusa solo due giorni dopo con il ritrovamento di un corpo, che si sospetta sia quello del giovane italiano. Le autorità locali stanno ora procedendo con le verifiche per l'identificazione ufficiale della vittima.