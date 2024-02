A 35 anni è già mamma di 12 figli: "21 lavatrici e 400 euro di spesa a settimana"

Nel mondo di oggi, decidere di avere una famiglia numerosa può sembrare un'impresa titanica. Tuttavia, c'è chi sfida le convenzioni e abbraccia con gioia il dono della maternità, anche a costo di sacrifici e impegno straordinario. È il caso di Britni, una madre coraggiosa che ha fatto della sua famiglia numerosa una vera e propria missione di vita. A soli 35 anni, la giovane mamma ha già dodici figli, dimostrando un'energia e una determinazione che lasciano senza parole.



La sua storia ha catturato l'attenzione di migliaia di persone sui social media, dove la sua famiglia del Kansas nota come "Our large family life", conta quasi 2 milioni di seguaci, in particolare su TikTok. Ma cosa significa davvero crescere una famiglia così numerosa? Britni non nasconde le sfide e le difficoltà che ha affrontato nel suo percorso, soprattuto a livello economico ma oggi sembra ormai cavarsela bene. Sin dall'età di 15 anni, quando è diventata madre per la prima volta, ha dovuto lottare per sostenere i suoi figli. Nonostante le difficoltà, ha continuato a crescere i suoi figli con amore e dedizione, affrontando le avversità con forza e coraggio. Britni - come ha raccontato in un’intervista a Southwest News Service e ripresa dal New York Post - ha ammesso apertamente che sostenere una famiglia così numerosa richiede sacrifici finanziari considerevoli. Con 21 lavatrici a settimana e una spesa settimanale di circa 400 euro per generi alimentari, la sua famiglia deve fare attenzione a ogni centesimo speso, bilanciando con cura le spese e evitando gli eccessi.



Ma Britni non si ferma qui. Oltre alla spesa alimentare, ci sono i regali di compleanno e di Natale dei suoi dodici figli. Ma sua questo - dice - di non badare a spese: in media ha raccontato di spendere circa 100 euro per ciascun regalo di compleanno e 4mila euro per regali e cibo per i festeggiamenti natalizi. Nonostante le sfide e le difficoltà, Britni non ha alcun rimpianto. "Mi sento molto fortunata ad essere mamma. Sono felice della mia vita. Non rimpiango nulla".