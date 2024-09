32enne fa uno starnuto e dal naso gli esce un pezzo di Lego: "Era lì da 26 anni"

Un curioso caso medico ha recentemente scosso il web. Andi, 32 anni, ha scoperto dopo decenni la causa dei suoi problemi respiratori, e la risposta ha lasciato tutti a bocca aperta. Norton, per tutta la sua vita, aveva attribuito i continui problemi di congestione e le difficoltà respiratorie alle numerose allergie di cui soffriva, ma la verità era molto più inaspettata.

Il 32enne ha raccontato la sua incredibile storia a Newsweek, rivelando che fin da bambino aveva sofferto di una sensibilità ai seni nasali e di una serie di allergie. “Ero allergico a gatti, cani, erba, molti alberi e polvere. Quindi, ho sempre pensato che la mia congestione fosse semplicemente dovuta a queste allergie”, ha detto Norton.



Tuttavia, la verità è emersa in un momento davvero singolare. Mentre si trovava sotto la doccia, in un episodio di normale routine, ha starnutito violentemente e dal suo naso è fuoriuscito un piccolo oggetto. Inizialmente, Norton ha pensato di essersi ferito in qualche modo, immaginando di aver espulso un sasso o addirittura un dente. Ma, con grande sorpresa, l’oggetto espulso si è rivelato essere un pezzo di Lego. “Il suono che ha fatto mi ha fatto pensare che fosse una pietra o qualcosa del genere, magari un dente?”, ha raccontato Norton con incredulità in un'intervista a People.



Il pezzo di Lego, parte di un omino del celebre gioco per bambini, era rimasto bloccato nel naso di Norton per ben 26 anni. Sul suo profilo Instagram, Norton ha condiviso un video in cui descriveva l'intera vicenda, raccontando di quando, da bambino, si era messo il pezzo nel naso per gioco, dimenticandosi completamente dell'episodio.

La storia ha lasciato molti sbalorditi e, sebbene possa sembrare incredibile, non è la prima volta che un oggetto inserito nel naso durante l'infanzia rimane intrappolato per così tanto tempo.



Un’avventura surreale e un lieto fine



Nonostante le difficoltà respiratorie che ha dovuto affrontare per gran parte della sua vita, il 32enne ha raccontato la storia con un tono leggero e ironico. “Non riesco a credere che quel pezzo sia stato lì tutto questo tempo!”, ha esclamato nel video, scherzando su come alla fine non siano state le allergie a causargli tutti quei problemi respiratori, ma un giocattolo dimenticato. Dopo l'espulsione del pezzo di Lego, Norton ha affermato di sentirsi già molto meglio e di sperare che i suoi problemi di congestione si riducano notevolmente. La storia di Andi è diventata virale sui social, affascinando migliaia di persone in tutto il mondo. Nonostante i problemi respiratori che l’hanno accompagnato per anni, Norton può ora ridere di quanto accaduto e, forse, respirare finalmente un po' meglio.