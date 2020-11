32enne dichiarato morto, si sveglia in obitorio e urla

Una storia che ha dell’incredibile, eppure non è la prima volta che succede. Qualche giorno fa in Kenya un uomo di 32 anni, dichiarato morto dai medici in ospedale, si è risvegliato in obitorio. Ed ha iniziato a urlare. Terrorizzando ovviamente il personale.

Protagonista dell’assurda vicenda, riportata dalla stampa internazionale, è Peter Kigen, 32enne che era stato ricoverato in ospedale con forti dolori all’addome. Come sia potuto accadere, non è chiaro. Pare che un’infermiera del Kapkatet Hospital ne abbia dichiarato la morte davvero troppo in fretta.

L’uomo si è risvegliato in obitorio, mentre lo stavano sistemano nella bara, e ha emesso delle forti grida di dolore. Dopo aver ripreso coscienza, gli è stato raccontato ciò che era successo. Felice di essere vivo, e incredulo di questa “resurrezione”, ha dichiarato che dedicherà la sua vita all’evangelizzazione.

