300 atleti a Montebelluna per il Trofeo delle Regioni di pattinaggio

MONTEBELLUNA - Il pattinaggio artistico di alto livello torna a Montebelluna con il Trofeo delle Regioni, la competizione nazionale organizzata dall’associazione Roller Club Montebelluna Maser nel centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR). Oltre 300 i giovani atleti che fino a domenica 19 si sfideranno al Palamazzalovo dopo essersi qualificati nelle rispettive regioni, per le specialità Singolo, Coppie danza, Coppie artistico e Solo dance.



“Siamo onorati di ospitare per il secondo anno questo evento sportivo di livello nazionale, che conferma Montebelluna come polo di crescente interesse per il pattinaggio artistico” commenta Andrea Marin, Assessore allo Sport. “Sarà una gioia veder gareggiare questi piccoli atleti provenienti da tutta Italia, ai quali auguriamo di proseguire con passione nel loro percorso sportivo”. La manifestazione, con la direzione di Susanna Polloni, presidente Roller Club Montebelluna Maser, e il coordinamento di Francesca Iaria, responsabile del Comitato regionale veneto AICS, è aperta al pubblico.



FOTO di Raniero Corbelletti