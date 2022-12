-30 a Misurina. Gelo sulle montagne del Veneto.

Arriva il grande freddo sulle montagne del Veneto, ed anche in pianura quasi tutte le città - per la prima volta nella stagione - registrano minime sotto lo zero.



A Cortina d'Ampezzo, secondo dati dell'Arpav, si è registrata una minima di -12 gradi, ma nella zona di Misurina, in località Paludetto, il termometro è sceso fino a -30.



Temperatura glaciale ad Asiago, appena 1000 metri di quota, con -22 gradi. Una curiosità meteo è quella della dolina Campoluzzo a 1768 metri di quota nel vicentino, dove la minima ha toccato i -38 gradi; ma queste conche in aree sperdute della montagna sono note per avere un microclima particolare, dove il freddo si 'concentra'. Nei sette capoluoghi della regione, solo Venezia si è fermata a zero gradi, nelle altre città il termometro ha registrato -1 a Padova e Rovigo, - 2 a Treviso, - 3 a Verona e Vicenza, -4 a Belluno