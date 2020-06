In 3 supermercati Pam arrivano gli ecocompattatori per il riciclo del Pet.

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Coripet, il consorzio volontario, autonomo, senza fini di lucro che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, ha siglato una collaborazione con tre supermercati affiliati Pam per la raccolta selettiva degli imballaggi in plastica. A partire da oggi, presso tre punti vendita Pam situati nella regione Lazio, precisamente a Civitavecchia, in via Pietro Nenni 32, a Santa Marinella, in via Etruria 70 e a Tolfa, in viale Italia 60, quest’ultimo punto vendita a insegna Metà, sono a disposizione della clientela ecocompattatori per la raccolta dei contenitori in Pet per liquidi alimentari.

Il meccanismo di raccolta, funzionale al sistema di filiera del cd 'bottle to bottle' ossia generare da bottiglie usate un RPet idoneo al diretto contatto alimentare per poter realizzare nuove bottiglie, è molto semplice: il cliente, attraverso la app Coripet o con una card, che può essere ritirata gratuitamente presso il punto vendita, accede alla macchina e inserisce le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate e con l’etichetta leggibile. Più si riciclano contenitori più si accumulano punti, che danno diritto a buoni sconto sulla spesa: ogni venti bottiglie conferite, un euro di sconto su una spesa di almeno venti euro; con duecento bottiglie si ha diritto a cinque euro di sconto, su una spesa minima di cinquanta euro.

Questa collaborazione, spiega Corrado Dentis, presidente Coripet, " sancisce il nostro approdo nel Lazio con la Gdo, che, per Coripet, è interlocutore di primaria importanza per garantire i risultati nella raccolta e nel riciclo del Pet sull’intero territorio nazionale. Proprio grazie agli ecocompattatori Coripet, l’Italia, potrà allinearsi più velocemente agli obiettivi delle linee guida della Sup, la direttiva europea 904 del 2019 che prevede, a partire dal 2025, che ogni bottiglia contenga almeno il 25% di Petriciclato”.