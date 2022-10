3, 2, 1... si va in scena a Castelfranco!.

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano torna per la sua XIX edizione e fa tappa a Castelfranco Veneto.

Quest'iniziativa nasce a Siena come nuovo modo di fare turismo: accompagnando i visitatori lontano dai circuiti più conosciuti, coniugando sport, arte e la curiosità di scoprire angoli nascosti delle città.

Quest'anno il tema che unisce tutti gli eventi d'Italia ha come tema Che spettacolo di Trekking. A Castelfranco Veneto un'esperienza unica ti aspetta, nella Città più teatrale della Marca!

Ognuno di noi è straordinario a modo proprio, grazie alle peculiarità che ci rendono unici. Lo sapevano bene indimenticabili concittadini castellani che hanno fatto della propria vita un vero… spettacolo! Attori, pittori, musicisti; in una parola: artisti! Per le strade di Castelfranco risuonano ancora le note delle loro canzoni, riecheggiano le battute dei loro spettacoli, sono visibili le loro opere, che hanno reso unica e ineguagliabile la vita in Città.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria.