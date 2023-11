29 operazioni per diventare una “Barbie umana”

COLOMBIA - Tatiana Murillo, conosciuta come la "Barbie Colombiana", ha subito ben 29 interventi chirurgici, nel suo percorso per trasformarsi per raggiungere il suo ideale di bellezza. La sua storia, partita dal bullismo subito a causa della sua carnagione scura, solleva interrogativi su quanto sia sana e sostenibile modificare il proprio aspetto fisico attraverso la chirurgia estetica. La decisione di Tatiana di sottoporsi a interventi chirurgici è stata influenzata dai tormenti subiti durante l'infanzia, quando veniva presa in giro dai compagni di scuola a causa del colore della sua pelle. Determinata a trasformare la negatività in successo, ha iniziato il suo percorso chirurgico a soli 11 anni con una rinoplastica. Le 29 operazioni successive hanno incluso procedure come liposuzione, aumento delle labbra e protesi mammarie. Tatiana ha anche cercato di schiarire il tono della sua pelle da marrone a bianco, un processo che ha definito doloroso e sperimentale. La modella ammette di essere stata una "cavia da laboratorio" ma sostiene che i risultati sono stati positivi.



La Murillo ha affrontato il bullismo e il disprezzo sociale affermando che il suo obiettivo era diventare unica in Colombia e incarnare l'immagine di una Barbie umana. La sua affermazione di "vendetta del successo" ha sollevato domande sulla salute mentale e il significato della bellezza in una società che spesso promuove standard inaccessibili. Le critiche si sono intensificate quando la modella ha rivelato di aver regalato a sua figlia di dodici anni un intervento chirurgico per cambiare la forma del naso. La Murillo ha giustificato la decisione dicendo che con alcune caratteristiche specifiche, era possibile operare su minorenni. Questo ha sollevato dubbi sull'etica della chirurgia estetica in giovane età. Mentre la "Barbie Colombiana" ha raggiunto il suo obiettivo di successo, resta da chiedersi se il prezzo pagato, sia fisico che emotivo, è davvero valsa la pena?