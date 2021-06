28 giugno, Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza

TREVISO - Il 28 giugno si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza.

“L’incontinenza - ricorda il dottor Giulio Santoro, responsabile del Centro di III livello per la prevenzione, diagnosi e cura incontinenza e stomie dell’Ulss 2 - è una patologia che colpisce circa il 10% della popolazione oltre i 65 anni di età, ma che interessa anche fasce di età più giovani. In Italia sono circa 5 milioni le persone affette da Incontinenza urinaria ed 1 milione e mezzo quelle affette da incontinenza fecale. Poco meno di centomila sono invece i pazienti portatori di stomie. Si tratta tuttavia di un problema sottostimato, perché sono tante le persone che non si rivolgono ai propri medici di medicina generale e che restano nell’ombra per vergogna ed imbarazzo”. In coincidenza della Giornata dell’incontinenza è stata costituita a Roma la “Commissione Tecnica” dell’Osservatorio Nazionale su incontinenza e stomie (ONIS).

“L’Osservatorio – sottolinea Santoro - si propone come fondamentale strumento di tracciamento di quelli che sono i reali bisogni della popolazione. Per la prima rilevazione sono state scelte quattro Regioni “pilota”: Piemonte, Lazio, Campania e Veneto, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dalla Regione su questa patologia”. Sono stati chiamati a far parte del tavolo tecnico dell’Osservatorio la Direzione Regionale Farmaceutica Protesica e dei Dispositivi Medici, diretta dalla dottoressa Giovanna Scroccaro e dalla responsabile dottoressa Rita Mottola, il responsabile del Centro di III livello per la prevenzione, diagnosi e cura dell’incontinenza e stomie dell’ULSS 2, il dottor Giulio Santoro.

“Il nostro contributo all’Osservatorio sarà quello di monitorare ed aggiornare costantemente sia a livello locale sia nazionale il problema incontinenza e stomie, esportando il modello attuato nella Marca Trevigiana permettendo così di uniformare le procedure per la prevenzione, la cura e il trattamento dell’incontinenza. Altri importanti obiettivi che si pone la Commissione sono quelli di migliorare le procedure di acquisizione e distribuzione degli ausili e di uniformare la appropriatezza prescrittiva finalizzata a definire la gravità dell’incontinenza secondo parametri oggettivi”, conclude Santoro. OT