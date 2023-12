A 27 anni rischia di morire per un nuovo tumore: decide di sposarsi in ospedale e “rinasce"

La toccante storia di Zach e Maddie ci offre un'importante lezione sulla forza dell'amore nelle sfide più difficili della vita. La loro storia d'amore ha inizio ai tempi del liceo: la coppia ha condiviso anni di felicità finché la diagnosi di Zach ha scosso la loro vita. Zach, 27 anni dal Colorado, ha dovuto affrontare una doppia battaglia contro il morbo di Crohn e un linfoma di Hodgkin di quarto stadio, una forma aggressiva di tumore del sangue.



La situazione è diventata critica, ma la determinazione di Zach e Maddie a non arrendersi ha fatto emergere il vero significato dell'amore e del sostegno reciproco. Durante un viaggio in Florida Zach, entrato in remissione nel 2021, ha deciso di chiedere a Maddie di sposarlo. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata, con la comparsa di un nuovo tumore alla spina dorsale a settembre dello stesso anno che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe e costretto a sottoporsi a nuove cure. A quel punto la coppia, non sapendo quanto tempo avere ancora da trascorrere insieme, ha deciso di organizzare il matrimonio all'interno dell'ospedale, con la partecipazione di personale medico, amici e familiari. In 48 ore hanno organizzato tutto.



Appena dopo il matrimonio Zach ha avuto la forza per affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia e un trapianto di midollo osseo. Dopo quattro mesi, Zach è stato dichiarato in remissione. Il giovane ha dedicato l'ultimo anno al recupero, sottolineando che non si sentiva così in salute da anni e che ora tutto sembra possibile. La storia di Zach e Maddie ci ricorda quanto l'amore e il sostegno possano essere fondamentali nelle sfide più oscure della vita.