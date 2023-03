24^ Mostra di Astronomia e Astronautica.

Il Gruppo Astrofili Salese vi invita alla 24ª edizione della MOSTRA DI ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA!

Nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, dal 12 al 19 Marzo 2023, la scienza e i misteri dello spazio saranno ancora una volta protagonisti di un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di astronomia e gli amanti dell’osservazione delle stelle. L’INAUGURAZIONE della mostra si terrà SABATO 11 MARZO alle ore 16:00, mentre le VISITE apriranno al pubblico DA DOMENICA 12 MARZO.

Negli ambienti interni della villa troveranno sistemazione, su due piani, una ventina di sezioni tematiche, curate ed illustrate con passione e precisione dai soci del Gruppo Astrofili Salese. Vi saranno mostre fotografiche, simulazioni di missioni spaziali, il modello in scala del Sistema Solare in movimento, esposizioni di strumenti di osservazione, meridiane, video, libri, documenti, ecc.. Novità del 2023 saranno le sezioni “INAF Padova realizzazioni di eccellenza”, “Confronto tridimensionale di stelle”, “Peso, massa, gravità e buchi neri” e “Astronomia in pillole”.

Di fronte alla villa, nel grande giardino esterno, sarà allestita la ricostruzione del Sistema Solare in scala di riduzione 1:100 milioni e 1:30 miliardi, e potrà essere osservato il cielo con i telescopi forniti dal Gruppo Astrofili Salese.

Infine ai visitatori sarà offerta la possibilità di accedere al nuovo Planetario presso l’Osservatorio di Santa Maria di Sala in viale Ferraris 1, dove verranno presentati spettacoli continui.