22enne campionessa di surf muore colpita da un fulmine

EL SALVADOR - E’ stata colpita da un fulmine mentre si stava allenando ed è morta sul colpo. Tragedia a El Salvador, sulla costa del Pacifico: Katherine Diaz, 22 anni, campionessa di surf, è stata uccisa da un fulmine mentre praticava quello sport in cui eccelleva. La ragazza faceva paese della squadra nazionale del paese.

Il tragico incidente, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, deve ricordare come sia da evitare di restare in acqua, in mare o in piscina durante un temporale, soprattutto se accompagnato da nube temporalesca che può dar luogo a fulminazioni. Pensare che non ti colpirà è un'illusione.