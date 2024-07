21enne annega nella laguna di Venezia sotto gli occhi del fidanzato

VENEZIA - La notte del Redentore, tradizionalmente un momento di gioia e celebrazione per Venezia, si è trasformata in tragedia per una giovane coppia. Linda Zennaro (in foto), una ragazza veneziana di 21 anni, ha perso la vita annegando nelle acque della laguna, sotto gli occhi impotenti del suo fidanzato.

L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte tra sabato 20 e domenica 21, mentre i festeggiamenti erano ancora in corso. La coppia si trovava nella zona di Malamocco, nella parte meridionale dell'isola del Lido di Venezia, quando Linda ha deciso di fare un tuffo notturno.

Il fidanzato, un veneziano di qualche anno più grande, ha perso di vista Linda nell'oscurità. Dopo averla chiamata ripetutamente senza ricevere risposta, ha allertato immediatamente i soccorsi contattando il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi, il corpo esanime della giovane è stato recuperato poco dopo. Lo scorso anno nella stessa festa per uno scontro con una briccola era morto un 28enne.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze esatte dell'incidente. Un'ispezione preliminare del medico legale ha suggerito la possibilità di un malore, ma saranno necessari esami più approfonditi per determinare con certezza le cause del decesso. Il pubblico ministero deciderà, sulla base di questi risultati, se disporre o meno l'autopsia.

Dopo questo tragico evento le autorità locali potrebbero considerare di rafforzare le misure di sicurezza nelle aree costiere durante eventi di grande affluenza come la Notte del Redentore, per prevenire futuri incidenti di questo tipo.