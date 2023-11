21 neonazisti italiani arrestati all'aeroporto di Atene

ATENE - Nell'operazione anti-estremismo condotta a sorpresa all'aeroporto internazionale di Atene, ben ventuno cittadini italiani sono stati arrestati mentre cercavano di partecipare a un raduno di estrema destra nel sobborgo di Neo Iraklio. L'arresto di questi individui è avvenuto per motivi di sicurezza nazionale.



Il raduno, organizzato da reti di estrema destra locali come l'Hellenic Front e Athens Autonomous, è stato pianificato per commemorare il terribile evento avvenuto il primo novembre del 2013, quando due militanti di Alba Dorata sono stati uccisi da colpi d'arma da fuoco fuori da una sede del partito. Questi omicidi, al momento rimasti irrisolti, hanno avuto un impatto significativo sulla politica greca e sulla lotta contro l'estremismo.



Alba Dorata, noto partito neonazista, è stato disciolto nel 2020, e molti dei suoi leader sono stati condannati per aver partecipato a un'associazione per delinquere. Questo arresto di ventuno cittadini italiani di estrema destra a Atene solleva importanti interrogativi sulle connessioni internazionali tra gruppi estremisti, e sul motivo per cui tali individui stavano partecipando al raduno in Grecia.



Secondo fonti della Polizia ellenica, le autorità avevano precedentemente raccolto informazioni sulla trasferta in aereo di questi ventuno italiani che avevano risposto agli appelli degli organizzatori del raduno, i quali avevano inviato inviti in tutta Europa. Questo arresto dimostra quanto sia importante la cooperazione internazionale nella lotta contro l'estremismo e il terrorismo.



In risposta al rischio di possibili scontri durante il raduno di commemorazione, le autorità greche hanno preso una decisione importante: la direzione generale di polizia dell'Attica ha vietato sia il raduno in sé sia altre manifestazioni annunciate da membri di organizzazioni antifasciste greche, con l'obiettivo di mantenere la calma e la sicurezza pubblica.