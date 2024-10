20enne conosce veterano dell'esercito in un'app di incontri, poi lo uccide e nasconde il corpo nei boschi

REGNO UNITO - Un ragazzo di 20 anni, J.C. è stato dichiarato colpevole dell'omicidio di P.T., un veterano dell'esercito britannico di 56 anni. P.T. era scomparso nell'ottobre 2023 mentre viaggiava dalla Scozia all'Inghilterra. Il suo corpo è stato ritrovato in un'area boschiva nei pressi di Carlisle nel maggio 2024, grazie alle indicazioni fornite da Crawley, arrestato due mesi prima con l'accusa di omicidio.

Come segnala Sky News, i due si erano conosciuti online in un'app di incontri e si erano incontrati a Carlisle il 17 ottobre. La Vauxhall Corsa guidata da P.T. era stata ritrovata abbandonata pochi giorni dopo a Langwathby, ma il corpo del veterano è rimasto nascosto per mesi, con tentativi evidenti di bruciarlo.

Durante il processo presso la Carlisle Crown Court, J.C. ha ammesso l'omicidio colposo, sostenendo che l'incontro fosse degenerato durante un tentativo di furto d'auto. Tuttavia, i giurati lo hanno giudicato colpevole di omicidio volontario, dopo che la polizia e la Crown Prosecution Service (CPS) hanno presentato prove schiaccianti, tra cui testimonianze, dati GPS e filmati di telecamere a circuito chiuso. L'autopsia ha rilevato che P.T. è stato colpito alla testa almeno dieci volte, anche se la causa esatta della morte non è stata stabilita a causa del tempo trascorso.

Mentre J.C. era in libertà su cauzione, ha compiuto un altro attacco violento, colpendo con un martello un uomo che aveva incontrato tramite un'app di incontri. Per questo episodio è stato anche condannato per tentato omicidio.