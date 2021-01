Il 2021 cestistico si apre con il derby veneto

TREVISO – L’anno nuovo si aprirà col botto per TVB, che oggi (alle 17.30) scenderà in campo per disputare il sentitissimo derby contro la Reyer, in quella che per Imbrò e compagni sarà inoltre l’ultima gara del girone di andata.

Entrambe le squadre sono ancora in piena corsa per strappare la qualificazione per le Final Eight di Supercoppa, evento al quale prenderanno parte le otto formazioni meglio qualificatesi al giro di boa, e che per i biancoblù rappresenterebbe un traguardo tanto clamoroso quanto inaspettato.



ASSENZE

Ancora ai box l’ala Vittorio Bartoli, che ha avuto esito negativo dagli ultimi tamponi ma che nei prossimi giorni dovrà ripetere le visite mediche di idoneità sportiva prima di poter ricongiungersi al gruppo squadra.



PRECEDENTI

In questo avvio di stagione le formazioni si sono affrontate ben tre volte: prima in uno scrimmage precampionato (non ufficiale e pertanto privo di punteggio) e poi in occasione dei gironi di Eurosport Supercoppa 2020, dove entrambe le squadre sono riuscite a difendere il fattore campo.

Da allora, però, le due compagini hanno rinforzato i propri roster: la De’ Longhi ha sostituito Tyler Cheese con Michal Sokolowski, mentre l’Umana – per far fronte ai numerosi infortuni – ha ingaggiato la guardia Luca Campogrande, divenuta free agent dopo il fallimento della Virtus Roma.



VOLTI NOTI

Saranno diversi gli ex che prenderanno parte a questa super sfida: Akele e Vildera alla Reyer hanno completato la trafila delle giovanili e fatto il proprio esordio in Serie A, mentre Andrea De Nicolao (che ha militato nella Benetton) e Isaac Fotu rappresentano due vecchie e conoscenze trevigiane. Il centro neozelandese, in particolare, è ricordato con grande affetto dalla tifoseria del PalaVerde, visto che ha incantato alla prima stagione in Serie A e ha trascinato la squadra a quella che sarebbe stata una facile salvezza, se il virus non avesse forzato la sospensione del campionato.



FORMAZIONI

TRV: Akele, Carroll, Chillo, Imbrò, Logan, Mekowulu, Piccin, Russell, Sokolowski, Vildera

All.: Menetti

VEN: Bramos, Campogrande, Casarin, Cerella, Chappell, Daye, D’Ercole, Fotu, Stone, Tonut, Vidmar, Watt

All.: De Raffaele



Arbitreranno i signori Roberto Begnis, Denis Quarta e Gianluca Capotorto, mentre sarà possibile seguire l’incontro su Eurosport Player (previo abbonamento, www.eurosportplayer.com) oppure in audio/radiocronaca diretta sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Sempre sull’account Facebook di TVB sarà poi disponibile, a partire da lunedì sera, la differita video integrale del match.