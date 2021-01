200 ristoranti hanno "riaperto" ieri sera nella Marca

TREVISO - Le luci accese alle venti hanno illuminato le tavole imbandite delle occasioni importanti. Scostare le tende è stato come alzare il sipario: non su una rievocazione ma su un futuribile che si auspica sempre più prossimo. Ieri sera una cinquantina di ristoranti, trattorie, bar di Treviso hanno riaperto ma solo simbolicamente. Duecento locali nel resto della provincia. Nel rispetto delle regole dell’arancione.



Non la protesta di #ioapro, contravvenendo alle regole: "Siamo un'associazione seria, fatta da imprenditori che vogliono rivendicare i propri diritti usando la testa, e senza farsi trascinare da chi vuole solamente usare la protesta per accrescere la propria immagine." – aveva avvertito dal primo momento l’instancabile organizzatore Andrea Penzo Aiello di Veneto Imprese unite. Nei ristoranti della città e della provincia ieri sera gli avventori sono stati i gestori e i camerieri, a parti rovesciate. Con i primi a raccogliere “la comanda” e gli altri al tavolo: antipasto primo secondo, frutta e dessert. Acqua vino e caffè. E tanta voglia di ritornare al tempo che fu, quando questa era ordinarietà. I nostalgismi però non erano tra i convitati.



Il flashmob messo in piedi da Veneto Imprese unite in tutte le province (un migliaio gli aderenti) ha narrato di una assenza che tanti avvertono da troppo tempo: la vita dei e nei nostri ristoranti, bar, tavole calde, pub. Dove c’era una volta la socialità. Un assaggio appetitoso ieri sera di quello che tutti speriamo possa ritornare presto.