20 stanze e un letto di sei metri: ecco la mega villa di Arthur e delle sei mogli

Una casa extra large, così come l’enorme letto di ben 6 metri fatto fare su misura per la sua famiglia fuori dal comune. E’ l’incredibile casa di Arthur O'Urso, noto influencer brasiliano di 37 anni seguitissimo sui social, che ha ben sei mogli. Per vivere con le sue amate, ha recentemente acquistato una lussuosa villa che ha destato curiosità e interesse tra i numerosi fan.



Ribattezzata "Villa dell'Amore Libero", dove lui e le sue sei compagne potranno vivere insieme in totale libertà. La caratteristica più sorprendente di questa dimora è senza dubbio il letto gigantesco di sei metri di larghezza, progettato per accogliere Arthur e tutte e sei le sue mogli.



Oltre a questo la "Villa dell'Amore Libero" offre ben 20 stanze, tra cui alcune con caratteristiche uniche. Una delle camere più insolite è sicuramente il dungeon, una prigione sotterranea dedicata alle pratiche di bondage, ma anche una stanza completamente rosa con luci al neon e una grande piscina sorvegliata da una scultura che sembra raffigurare la testa di un orso bianco. Arthur O'Urso ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova casa, affermando che è il luogo in cui intende costruire la sua famiglia insieme alle sei donne che ama.

Foto da Instagram