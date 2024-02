In 20 minuti dipinge un quadro sul pavimento del suo salotto: venduto su Facebook a 500 euro

L'arte è un mondo incantevole e allo stesso tempo misterioso, dove la bellezza risiede negli occhi di chi guarda. Un dipinto può suscitare emozioni contrastanti e ciò che per alcuni è considerato un capolavoro, per altri potrebbe essere soltanto un insieme di linee e forme prive di significato.



È in questa terra di contrasti e soggettività che si inserisce la storia di Lora, una giovane che ha trasformato un dipinto da lei considerato "brutto" in un guadagno di ben 500 euro. Il racconto di Lora è diventato virale attraverso un video su TikTok, nel quale ha condiviso la sua incredibile esperienza. La giovane ha rivelato di aver dipinto l'opera in soli 20 minuti sul pavimento del suo salotto, senza darle troppa attenzione. Tuttavia, non appena ha pubblicato una foto del dipinto su Facebook Marketplace, le offerte hanno cominciato ad arrivare. Nonostante le sue perplessità sulla qualità dell'opera, Lora ha deciso di pubblicizzarla come "originale, non una stampa, dipinto da un'artista locale".



Questa strategia si è rivelata un successo, poiché un acquirente ha offerto ben 450 euro per l'opera, cifra successivamente aumentata a 500 euro. Inizialmente scettica riguardo alla possibilità che qualcuno potesse pagare una somma così alta per un'opera che considerava poco apprezzabile, Lora si è trovata di fronte a una realtà sorprendente quando ha consegnato il dipinto alla casa dell'acquirente. Una dimora sontuosa, un'accoglienza calorosa da parte del padre dell'acquirente e infine il pagamento: 500 euro per un'opera che la stessa Lora definiva "brutta".