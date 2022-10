A 19 anni batte il campione mondiale di scacchi, ora viene accusato di aver barato, “aiutato da un vibratore”

Hans Niemann, foto Instagram

USA - Aveva fatto parlare di sé per aver battuto, a soli 19 anni, il campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen, oltre ad altri centinaia di guru del gioco. Ora torna a far discutere: in almeno 100 partite disputate con i più grandi scacchisti, Hans Niemann, giovane giocatore americano, avrebbe barato. Questo è quello che emerge dal dossier di 72 pagine stilato da Chess.com, la più importante piattaforma online di scacchi, e pubblicato dal Wall Street Journal.

A notare che c’era qualcosa di strano nel gioco è stato il norvegese Magnus Carlsen, pluripremiato campione del mondo. In seguito alla sua segnalazione, la piattaforma Chess.com ha analizzato tutte le partite del giovane Hans e ne ha concluso che "probabilmente il ragazzo ha ricevuto un’assistenza illegale in più di cento sfide online", anche in quelle in cui erano in gioco cospicue somme di denaro.

Niemann era da tempo sospettato per aver utilizzato un vibratore anale che mandava impulsi che lo indirizzavano verso la giusta mossa da fare, un software complesso e sconosciuto. Il ragazzo ci aveva riso sopra, dicendo che avrebbe potuto giocare anche nudo. Quando però gli sono state fatte domande specifiche sulle strategie utilizzate nel gioco, non ha saputo rispondere. Ora è stato escluso da Chess.com e per ora non può partecipare ai tornei.