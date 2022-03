I 18mila libri di Margherita Hack, nasce un fondo a Trieste

TRIESTE - Un fondo librario composto da circa 18mila volumi e diversi appunti appartenuti a Margherita Hack: è quanto intende realizzare la Fondazione intitolata all'astrofisica a cento anni dalla sua nascita.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste, città che custodirà il fondo.



"La sfida - ha spiegato il direttore scientifico della Fondazione, Marco Santarelli - è catalogare a livello ufficiale nel sistema Opac tutti i volumi appartenuti a Margherita Hack, grazie a una convenzione con il Comune di Trieste. Ho assistito alla prima catalogazione a casa di Margherita: tutta la vita di lei e del marito Aldo era contenuta in quei volumi e negli appunti". Nei prossimi mesi, ha aggiunto, "inizieremo la catalogazione, che "è uno strumento per diffondere la cultura".

I volumi, come annunciato oggi dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, saranno custoditi poi a palazzo Biserini. "Ci auguriamo un giorno di vedere la biblioteca a lei dedicata, come l'avrebbe voluta lei: aperta non solo agli accademici e piena di giovani", ha aggiunto Santarelli.



La Fondazione tornerà a Trieste il 12 giugno, giorno del compleanno dell'astrofisica, per lo spettacolo 'Galileo's Journey' che andrà in scena al Teatro Rossetti. L'opera è commissionata e prodotta dal conservatorio Tartini, su partitura inedita di Ivan Fedele. Tra le altre iniziative in programma per il centenario della nascita, anche il Premio "100% Hack Award" destinato a scienziate e ricercatrici, imprenditrici che si sono distinte per il valore della loro attività e per l'attività di divulgazione scientifica, il cui bando sarà online da domani; un tour nelle scuole con lo spettacolo "La scienza in valigia", progetto di divulgazione scientifica nato da un'idea di Hack e Santarelli; e alcune "cene tra le stelle" per sostenere l'attività di catalogazione. Si parte domani nel ristorante L'Argine a Vencò in provincia di Gorizia con Antonia Klugmann; prossime tappe a Milano con Carlo Cracco, a Firenze con Massimo Bottura e a Roma con Domenico Stile.