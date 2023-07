18 anni muore cadendo sugli scogli, l'amico nel vederlo muore d'infarto

Un'amicizia consolidata nel corso degli anni, due giovani coetanei appena diplomati al college, entrambi con il futuro davanti a loro. Andrew O'Donnell e Max Wall avevano deciso di festeggiare il traguardo raggiunto con una spensierata vacanza in Grecia. Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di gioia e spensieratezza si è trasformato in una tragedia dal finale inaspettato.



Andrew e Max avevano appena terminato gli studi presso la prestigiosa scuola St Michael's College, e come molti ragazzi della loro età, desideravano celebrare il loro successo con un viaggio indimenticabile. Hanno scelto l'incantevole isola di Ios come meta delle loro avventure estive, insieme ad altri amici.



Durante una serata di festa e allegria, Andrew si è allontanato inaspettatamente dai suoi compagni. L'angoscia ha cominciato a serpeggiare quando le ricerche per trovarlo sono rimaste vane. Purtroppo, le speranze di ritrovarlo vivo sono state spezzate la mattina successiva, quando il suo corpo senza vita è stato scoperto su alcune scogliere. Le prove suggeriscono che sia stato vittima di una caduta mortale, riportando gravi lesioni alla testa.



Ma la tragedia non si è fermata qui. Quando la notizia della tragica fine di Andrew è giunta all'amico Max, il suo fragile cuore ha ceduto. Come riportato dal Mirror, Max aveva già sofferto di problemi cardiaci in passato, e la notizia dell'improvvisa morte del suo compagno ha provocato in lui un crollo emotivo. È svenuto sul posto, richiedendo immediatamente l'intervento dei soccorsi. Nonostante i loro sforzi per salvarlo, Max è stato dichiarato morto in ospedale.



Le autorità locali hanno aperto due indagini per fare luce su questa duplice tragedia. I corpi dei due giovani amici saranno sottoposti ad autopsia, mentre le rispettive famiglie sono giunte sull'isola per affrontare questa incommensurabile perdita.



Le indagini cercheranno di fornire risposte sulle circostanze che hanno portato a questa dolorosa conclusione. Mentre le autopsie sveleranno dettagli cruciali, per adesso amici e parenti piangono la perdita di due giovani vite, spezzate prematuramente, lasciando dietro di sé un'ombra di tristezza.