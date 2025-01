17nne perde la vita in un frontale

MESTRE - Una tranquilla serata estiva si è trasformata in tragedia ieri ad Asseggiano, frazione di Mestre, quando un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il giovane era alla guida del suo scooter quando, intorno alle 21:30, si è scontrato violentemente con un'automobile all'incrocio tra via Asseggiano e via Cecco Angiolieri1.



La scena che si è presentata ai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto con due ambulanze e un'auto medica, era drammatica. Nonostante gli sforzi disperati del personale medico, che ha tentato per oltre mezz'ora di rianimare il giovane motociclista, non c'è stato nulla da fare1. Il cuore del 17enne ha cessato di battere.



Sul sedile posteriore dello scooter viaggiava un'amica coetanea del conducente. La ragazza, fortunatamente, è sopravvissuta all'impatto, riportando traumi da caduta. È stata prontamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo di Mestre, dove i medici l'hanno dichiarata fuori pericolo di vita.



La Polizia municipale è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le autorità stanno cercando di capire cosa possa aver causato lo scontro in un tratto di strada che, sebbene trafficato durante il giorno, di sera presenta solitamente una viabilità più contenuta.