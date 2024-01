16enne perde i risparmi di famiglia scommettendo online: per il senso di colpa compie un gesto estremo

RUSSIA - In una cittadina a nord di Mosca, un dramma ha colpito la comunità quando un giovane di 16 anni ha deciso di togliersi la vita dopo aver perso circa 2mila euro giocando alle scommesse online. Il padre ha fatto la tragica scoperta del corpo del figlio senza vita sotto il portico di casa, e solo successivamente è emerso che il giovane aveva utilizzato i risparmi familiari per le scommesse. La scoperta è avvenuta quando il padre, nel tentativo di coprire i costi del funerale, ha aperto la busta con i risparmi, trovandola vuota. Le indagini della polizia hanno rivelato che il giovane aveva scommesso online la somma sottratta, senza ottenere vincite, ne è quindi derivato un grave turbamento emotivo. Si ipotizza che il senso di colpa per aver sperperato i risparmi familiari abbia contribuito al gesto estremo del ragazzo.