A 16 anni si innamora e sposa il sindaco 66enne del paese

A soli 16 anni, una modella e influencer molto nota, ha deciso di sposare il sindaco della città di 66 anni. Questa insolita unione ha catturato l’attenzione del web scatenando un'accesa discussione tra gli utenti che si interrogano sull'autenticità di un amore con un così ampio divario generazionale.



La storia arriva dal Brasile. La coppia - secondo quanto riportano i media locale - si sarebbe conosciuta durante una sfilata di moda in cui la 16enne sfilava e il sindaco faceva parte della giuria. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati fino al matrimonio che ha lasciato sorpresi gli abitanti del piccolo comune di Araucaria. Nonostante le critiche la giovane influencer ha sempre risposto con fermezza: "Non mi interessa ciò che dice la gente, noi ci amiamo ed è questa la cosa più importante."



Molti si sono anche chiesti se questa unione sia legale. Secondo il Codice Civile brasiliano, è permesso il matrimonio tra un uomo e una donna di almeno 16 anni, previa autorizzazione dei genitori o dei loro rappresentanti legali, fino al raggiungimento della maggiore età civile.