15enne investita e uccisa ad Arzignano, caccia all'auto pirata

VICENZA - Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri dopo essere stata investita da un'auto in via Broggia, ad Arzignano, in provincia di Vicenza: la persona che era alla guida non si è fermata e i carabinieri della compagnia di Valdagno hanno subito avviato le ricerche nella zona.



Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava portando il cane a fare una passeggiata quando, pochi minuti prima delle 22, una macchina l'ha travolta alle spalle facendola sbalzare in avanti per diversi metri. La vittima, che avrebbe compiuto 16 anni tra poco, si stava facendo luce con la torcia del telefono in quella strada poco illuminata quando il pirata della strada l'ha uccisa.



A chiamare i soccorsi è stata una passante che, notata la ragazza a terra, ha capito subito la gravità della situazione. I sanitari del Suem hanno portato la quindicenne all'ospedale di Arzignano ma per lei sono stati inutili i tentativi disperati di rianimarla. I carabinieri, impegnati nelle indagini, stanno cercando eventuali telecamere in zona che possano aver immortalato la fuga dell'automobilista.