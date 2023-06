15enne colpito da un fulmine mentre aspetta l'autobus: il giovane va in arresto cardiaco, salvato dai soccorritori

Il fatto è accaduto martedì a Beausset (Var), in Francia. Un giovane adolescente è stato colpito da un fulmine mentre attendeva il suo autobus. Sotto un maestoso cipresso alto dieci metri, l'incidente ha scosso la tranquilla località, lasciando testimoni scioccati e un adolescente in grave pericolo di vita.



Era circa 15:00 quando un fragoroso boato ha squarciato il silenzio del pomeriggio, annunciando il pericoloso imminente. I presenti hanno assistito impotenti al terribile scenario che si è svolto sotto i loro occhi. L'adolescente, senza alcun preavviso, è stato colpito dal fulmine, cadendo a terra privo di sensi.



Fortunatamente, la stazione dei pompieri distava solo poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, consentendo loro di intervenire immediatamente. Gli eroici soccorritori si sono precipitati sul posto e hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. In un momento di grande tensione, la vita del giovane è stata appesa a un filo.



Grazie alla tempestiva risposta dei soccorritori, il cuore dell'adolescente è tornato a battere, riportandolo dal baratro dell'arresto cardiaco. In uno sforzo congiunto, gli esperti medici hanno intrapreso tutte le misure necessarie per stabilizzare la vittima e garantirne il trasporto immediato presso l'ospedale Lanval di Nizza.



Il giovane è arrivato all'ospedale ancora privo di sensi, lasciando i presenti con l'ansia per il suo stato di salute. Al momento, le sue condizioni rimangono incerte.