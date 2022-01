14enne si frattura di tibia e perone sciando

PORDENONE - Pomeriggio intenso per il Soccorso Alpino e Speleologico, con quattro interventi scattati quasi in contemporanea dopo le 14.30, due dei quali in provincia di Pordenone.



PAULARO

A Paularo, lungo la pista dismessa che sale a Treppo Carnico verso Castel Valdaier, un giovane si è procurato una frattura di tibia e perone sciando. Il ragazzo, del 2008, era assieme al fratello e al padre quando è caduto: l'attacco non si è aperto e la distorsione ha provocato la frattura. Il gruppetto è stato raggiunto con gli sci ai piedi dai soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, assieme ai quali c'era anche un medico del Soccorso Alpino. Il ragazzo è stato stabilizzato e condotto in barella a valle fino alla strada dove c'era ad attendere l'ambulanza arrivata da Tolmezzo.



TRIESTE

A Trieste lungo il sentiero 23 che da Aurisina scende alla strada costiera un settantaduenne di Trieste che era in compagnia della moglie e di una coppia di amici è caduto in un tratto ripido procurandosi una probabile frattura alla caviglia. Il gruppo è stato raggiunto dai soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco, è stato stabilizzato e imbarellato e condotto fino alla strada dove ad attendere c'era l'ambulanza.

OT