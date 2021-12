14enne muore folgorato dal cellulare in carica

BRASILE - Un ragazzino di 14 anni è stato trovato morto sul pavimento del bagno di casa, con lo smartphone in mano. Il cellulare era in carica attaccato a una prolunga e una scossa, che ha colpito il filo elettrico e il dispositivo elettronico, è stata fatale per il giovane.

La tragedia si è consumata in Brasile e sul caso si sta facendo chiarezza. Non è la prima volta che qualcuno perde la vita folgorato da un telefono in carica. Al momento della tragedia c’era un temporale in corso e non è chiaro se sia stato un fulmine a provocare la fatale scossa.

OT