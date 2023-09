14enne accoltella tre professori e due studenti a scuola

Questa mattina, poco prima dell’inizio delle lezioni, uno studente di 14 anni ha accoltellato tre professori e altri due studenti in una scuola di Jerez de la Frontera, in Andalusia, Spagna.

Il ragazzino, che frequenta la terza media, è entrato in classe allle 8.20 circa del mattino, ha estratto due coltelli che aveva portato con sé e ha aggredito professori e studenti. Subito sono state chiamate le Forze dell’ordine, che arrivate sul posto hanno fermato il 14enne e lo hanno portato in Questura per essere interrogato.

L’edificio è stato evacuato e gli aggrediti, che hanno riportato ferite di “varia gravità”, sono stati trasportati in diversi centri medici ma non sono in pericolo di vita.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto ma diversi media locali scrivono che il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo. Indaga la polizia.