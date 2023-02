13.560 km in 11 giorni e 11 notti, senza fermarsi mai: è il record di una pittima rossa volata dall’Alaska all'Australia

ALASKA / AUSTRALIA – La natura non finisce mai di sorprenderci. È il caso dell’impresa compiuta da un esile uccello trampoliere, una pittima reale (chiamato anche pittima rossa) che in vista della migrazione stagionale era stato dotato di un faro GPS dagli ornitologi che studiavano la sua colonia in Alaska. Solitamente il tragitto compiuto da questa specie ha come ultima meta la Nuova Zelanda ma inaspettatamente il volatile è arrivato fino a Ansons Bay, in Australia.Questo trampoliere ha una lunghezza testa-coda è di circa 42 centimetri, con becco lungo fino a 20 cm e delle lunghe zampe che raggiungono i 20 centimetri.



Decollato il 13 ottobre 2022 ha percorso in 11 giorni e 11 notti, una media di 50 km/h, senza mangiare né bere e né atterrare, la bellezza di 13.560 km. Un viaggio che ha lasciati esterrefatti gli scienziati al punto che per divulgare questa incredibile notizia hanno pensato di iscrivere l’impresa nel Guinness World Records, che è stato di recente convalidato dall’organizzazione internazionale dei primati. A consentire questa performance è la particolarità di dormire usando solo metà del cervello. Il sonno uniemisferico, è tra le caratteristiche della specie che può compiere lunghi voli grazie al fatto che l'altra metà del cervello resta vigile.