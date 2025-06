A 12 anni annega nel lago di Santa Croce, la Cassazione chiede indietro alla famiglia parte del risarcimento

BELLUNO - La Cassazione chiude il caso: colpa condivisa tra madre e figlio. La famiglia: “Siamo distrutti”. Dopo la morte del dodicenne, altri incidenti nello stesso lago Il 17 luglio 2003, sulle rive del lago di Santa Croce, la giornata del piccolo Emanuele Costa si trasformò in tragedia. Aveva solo 12 anni e non sapeva nuotare. Quel pomeriggio, mentre giocava vicino all’acqua, il lago era diverso dal solito: le operazioni di prelievo dell’Enel avevano lasciato il fondale scoperto, con pozze di limo e melma. Emanuele finì in una di queste, senza possibilità di salvarsi. Nessun cartello avvisava del pericolo, nessuna segnalazione. Solo il silenzio e la disperazione di una famiglia che, da quel giorno, non ha più avuto pace.



Ventidue anni di processi e ricorsi

Dopo la tragedia, la giustizia si è mossa lentamente. Inizialmente il Tribunale riconobbe alla madre di Emanuele un risarcimento di 400 mila euro e ai nonni altri 200 mila, sottolineando la mancanza di avvisi e la pericolosità del luogo. Ma la storia non finì lì. La Corte d’Appello ribaltò la decisione: secondo i giudici, la madre avrebbe dovuto vigilare di più sul figlio, e anche Emanuele avrebbe avuto una parte di responsabilità. Venne stabilito un concorso di colpa del 20% tra madre e figlio per negligenza e omessa vigilanza.



La famiglia, distrutta dal dolore, fece ricorso. Ma la Cassazione ha ora messo la parola fine: il ricorso è stato respinto, la sentenza è definitiva. La madre e i nonni dovranno restituire il 20% del risarcimento ricevuto, una cifra importante che pesa come un macigno. “Non capiamo questa sentenza – ha dichiarato l’avvocata Alessandra Gracis alla stampa – È una decisione che ci lascia senza parole. La famiglia è distrutta”.



Dopo Emanuele, altri avvisi e un’altra tragedia

Dopo la morte di Emanuele, finalmente furono installati cartelli di pericolo nella zona del lago e lungo la statale 51 di Alemagna. Per anni, quei segnali hanno ricordato a tutti cosa può accadere in pochi istanti. Eppure, nell’agosto 2024, il dramma si è ripetuto: una donna di 47 anni, di origini vietnamite, è morta annegata nello stesso lago, ignorando gli avvisi. Anche per lei, i soccorsi sono arrivati troppo tardi: è deceduta poche ore dopo il ricovero a Belluno, a causa dei danni cerebrali provocati dall’annegamento.



Una domanda che resta aperta

Due vite spezzate nello stesso specchio d’acqua, due famiglie segnate per sempre. Oggi, mentre la giustizia chiude il caso di Emanuele, resta una domanda: quanto deve essere grande una tragedia prima che il pericolo venga davvero ascoltato e compreso da tutti?