11 settembre 2001: sono passati 20 anni

USA – Chiunque ricorda cosa stesse facendo l’11 settembre 2001 quando gli Stati Uniti d’America vennero compiuti da quattro attacchi suicidi. Una data indelebile per la memoria collettiva che ha cambiato molte cose.



In quegli eventi 2.977 persone persero la vita e con loro 19 dirottatori mentre i feriti furono oltre 6.000. Ma il bilancio era destinato ad aumentare. Negli anni successivi a causa di tumori e malattie respiratorie si verificarono ulteriori decessi, soprattutto tra i soccorritori in special modo i vigili del fuoco di New York ma non solo.



Martedì 11 settembre 2001 quattro aerei di linea, furono dirottati per farne uno strumento di morte. Il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175 colpirono le Torri gemelle del World Trade Center, nel quartiere della Lower Manhattan a New York.







Il terzo obbiettivo era invece una sede militare, quella del Pentagono, in Virginia. La facciata ovest del Dipartimento della Difesa fu colpita dal volo American Airlines 77.



Il quarto velivolo ebbe una sorte diversa dagli altri tre. Il volo United Airlines 93 avrebbe dovuto raggiungere Washington ma da quanto poi è emerso, una rivolta dei passeggeri, insorti per difendere le sedi istituzionali della capitale, fece dapprima deviare e poi precipitare l’aereo in un'area rurale a Shanksville, in Pennsylvania.



I quattro attentati contro obiettivi civili e militari furono attribuiti all'organizzazione terroristica al Qaida ma solo nel 2004 Osama Bin Laden si dichiarò responsabile dei fatti dell'11 settembre.



Ad oggi diverse vittime non hanno ancora un nome…