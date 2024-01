"Per 11 anni ho cresciuto la figlia di un altro", la scoperta choc di un padre

Dopo 11 anni ha scoperto che la bambina che ha cresciuto non è sua figlia. La rivelazione è stata fatta da un padre sul sito di social news Reddit, svelando di aver scoperto solo ora di non essere il padre biologico della bambina. La sua ex fidanzata, confessando un tradimento durante la gravidanza, aveva falsificato i risultati del test di paternità utilizzando il Dna del vero padre. Il giovane, che aveva accettato la confessione di tradimento all'età di 18 anni, ha fornito amore, cura e sostegno economico alla bambina, credendola come sua figlia.



La sconvolgente verità è emersa quando, notando incredibili somiglianze con l'uomo con cui la sua ex compagna l'aveva tradito, ha deciso di ripetere il test di paternità. "Questo test era falso. Ho cresciuto la bambina, figlia di uno sconosciuto, per 11 anni", ha dichiarato l’uomo. L'uomo, ancora sotto shock per la scoperta, si chiede se ci siano vie legali per far fronte a questa ingiustizia. "Lei è colpevole al 100%, ed io ho tutte le prove necessarie per dimostrarlo. Davvero non posso fare niente?", si è domandato, esprimendo la sua frustrazione di fronte a un crimine che ritiene di aver subito.