11 anni di amore incondizionato, poi l’incubo: il mio cane mi ha strappato il naso

Shayna Crimo, 31 anni del Nevada, ha vissuto per undici anni con i suoi due cani, King (razza Catahoula leopard dog) e Krieo (pitbull), considerandoli «figli». Un idillio infranto il 18 gennaio 2025, quando King l’ha aggredita senza preavviso, strappandole gran parte del naso. L’episodio è avvenuto pochi giorni prima dell’eutanasia programmata per Krieo, malato terminale.



Tornata da un corso d’arte, Shayna ha trovato King seduto sul letto, apparentemente tranquillo. «Non c’è stato un ringhio, né un movimento di difesa», racconta. «Mi ha scossa violentemente, poi sono corsa in bagno e ho visto il mio volto». Il compagno ha chiamato i soccorsi e dopo breve la donna è stata sottoposta a di una serie di chirurgie ricostruttive con innesti dalla fronte.

Due giorni dopo l’intervento, Shayna ha dovuto accompagnare Krieo all’ultimo viaggio. «Volevo abbracciarlo un’ultima volta, ma mi ha morso», rivela, sottolineando come entrambi gli episodi sfuggissero a ogni logica precedente. King, nonostante l’aggressione, rimane con lei: «Rinuncerei a tutto pur di non sopprimerlo, ma so che è rischioso».



Mentre si sottopone a complesse operazioni (documentate su una pagina GoFundMe per coprire le spese mediche), la donna riflette sui limiti della convivenza con gli animali. «Rispettavo i suoi spazi notturni da undici anni: non capisco cosa sia cambiato», dichiara, smentendo chi attribuisce l’accaduto a negligenza.