Il 10eLotto premia il Veneto: a Feltre vinti 40 mila euro

FELTRE - Il 10eLotto fa sorridere il Veneto: nel concorso del 16 dicembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Feltre, in provincia di Belluno, ha centrato un 9 da 40mila euro con una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall'inizio dell'anno.



Lotto, Veneto in festa: centrate vincite per oltre 50 mila euro

Il Lotto fa felice il Veneto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive che superano i 50mila euro. Si festeggia a Verona, con un bottino da oltre 34mila euro, e a Chioggia, in provincia di Venezia, con un terno secco da 15.750 euro realizzato con una giocata da 3,50 sui numeri 37-44-53 sulla ruota Nazionale.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,1 milioni di euro, per un totale di oltre un milione di euro dall'inizio dell'anno.